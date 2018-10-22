Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: Москва осуждает попытки Вашингтона добиться от России уступок в сфере стратегической стабильности. Дипломат подчеркнул: обвинения США в адрес России надуманны и, видимо, направлены на то, чтобы скрыть нарушения со стороны Пентагона.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: Москва осуждает попытки Вашингтона добиться от России уступок в сфере стратегической стабильности. Дипломат подчеркнул: обвинения США в адрес России надуманны и, видимо, направлены на то, чтобы скрыть нарушения со стороны Пентагона.Даже за океаном считают, что решение Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обострит отношения не только с Россией. Бывший посол США в нашей стране Майкл Макфол заявил, что отмена соглашения серьезно затронет американских союзников в Европе, передает телеканал "Россия 24".А сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол и вовсе назвал планы Трампа деструктивными. По его мнению, это в буквальном смысле уничтожит десятилетия работы по двустороннему контролю над вооружениями.Но глава Белого Дома, как и ранее, уверяет, что вынужден противостоять России в интересах США. "Мы оставались верны соглашению, мы его соблюдали, но Россия, к сожалению, его нарушает. Так что мы отменяем договор, мы выходим из него", — заявил ТрампСегодня, 21 октября, в российскую столицу на переговоры прибудет советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Его встреча с Сергеем Лавровым запланирована на понедельник. По словам Сергея Рябкова, Москва рассчитывает услышать от Болтона разъяснение на тему Договора РСМД.В российском Министерстве обороны не раз подчеркивали, что наша страна неукоснительно соблюдает все положения этого документа. А вот к Штатам довольно часто возникают вопросы.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Вступил в силу 1 июня 1988 года.Это первый в истории документ о ликвидации развернутых и неразвернутых ракет меньшей и средней дальности наземного базирования. Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выхода, если под угрозой ее "высшие интересы".В 1992 году к Договору присоединились Белоруссия, Казахстан и Украина. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846. 31 мая 2001 года Россия и США закончили инспекционную деятельность по Договору.США неоднократно нарушали Договор: использовали при испытаниях средств ПРО ракеты-мишени, сходные с ракетами средней и меньшей дальности; установили в Польше и Румынии в рамках системы ПРО универсальные установки вертикального пуска, которые позволяют использовать крылатые ракеты Tomahawk; производили ударные беспилотники с радиусом действия свыше 500 километров, которые подпадают под определение крылатых ракет наземного базирования.