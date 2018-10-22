Встречу третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между российским Локомотивом и португальским Порту обслужит шотландская бригада судей во главе с Бобби Мэдденом.

Встречу третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между российским "Локомотивом" и португальским "Порту" обслужит шотландская бригада судей во главе с Бобби Мэдденом.Напомним, встреча пройдет 24 октября в Москве. Ассистентами Мэддена в матче будут Фрэнсис Коннор и Алан Малвэнни, ассистентами за воротами — Джон Битон и Алан Муйр. Дуглас Поттер назначен четвертым рефери.