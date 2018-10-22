Во Владимире стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Турнир памяти Заслуженного тренера СССР Николая Толкачева собрал более 500 спортсменок из 18-ти регионов страны.

Во Владимире стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Турнир памяти Заслуженного тренера СССР Николая Толкачева собрал более 500 спортсменок из 18-ти регионов страны. Среди участниц есть даже команды из Восточной Сибири. 3 дня гимнастки будут соревноваться в групповых и индивидуальных упражнениях. Среди фаворитов этих соревнований, в том числе, и сборная Владимирской области. Сегодня девушки выступили в групповых упражнениях с мячом. А завтра им предстоит командное соревнование с обручем и булавами.((СХ 00:20Комментарий: 10:19-10:39Синхронируемый:Должность:Титр: Ксения Лозмичева, капитан команды сборной Владимирской областиНам тренеры ставили программу намного сложнее. Сейчас мы составили только костяк, а после этих соревнований мы будем дополнять, усложнять программу. Сегодня, конечно, не все получилось, что мы хотели сделать, но будем работать над этим.))