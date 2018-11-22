Специалисты из Института исследования рака в Великобритании выяснили, что сахар манноза замедляет развитие злокачественной опухоли и усиливает эффективность действия химиотерапии. Заменитель глюкозы также помогает избежать ожирения.

Специалисты из Института исследования рака в Великобритании выяснили, что сахар манноза замедляет развитие злокачественной опухоли и усиливает эффективность действия химиотерапии. Заменитель глюкозы также помогает избежать ожирения.Раковые клетки потребляют огромное количество глюкозы для роста. Манноза, в свою очередь, может блокировать поступление углеводов в зараженные ткани. В то же время этот сахар никак не влияет на способность здоровых клеток поглощать глюкозу."Опухолевые клетки потребляют огромные количества глюкозы, что можно использовать дляpуничтожения рака. Проблема заключается в том, что этот сахар потребляют и здоровые ткани. Мы обнаружили, что раковые тельца не могут "переварить" маннозу, что замедляет их рост, но при этом не сказывается на нормальных клетках", – передает слова одного из ученых Кевина Райана РИА Новости.Ученые провели эксперимент над мышами, которые страдали от рака кожи, легких или поджелудочной железы. Оказалось, что манноза значительно тормозит рост опухоли и в то же время не вызывает никаких побочных эффектов. Кроме того, этот сахар усиливает эффективность препаратов против рака: теперь они стали уничтожать 30-50% зараженных клеток, а не 10–15% как раньше, передает .Исследователи также проверили влияние заменителя глюкозы на такие заболевания, как лейкемия, остеосаркома, рак яичников и кишечника. Некоторые клетки реагировали на сахар, а другие продолжали развиваться и делиться. Теперь ученым предстоит выяснить, почему манноза действует так избирательно и будет ли она эффективна при лечении рака у человека.Ранее ученые из Лидского университета в Англии сделали сенсационное открытие в сфере лечения особого опасного вида онкологии. Оказалось, что в борьбе с раком кишечника помогает аспирин. Они провели эксперимент, в ходе которого доказали, что у пациентов, принимавших этот препарат, наблюдалось снижение количества предраковых полипов в кишечнике.