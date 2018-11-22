Депутаты ЗакСобрания проголосовали за нового зама председателя облпарламента. Вакантную должность занял региональный координатор партии ЛДПР Сергей Корнишов.

Депутаты ЗакСобрания проголосовали за нового зама председателя облпарламента. Вакантную должность занял региональный координатор партии ЛДПР Сергей Корнишов, он состоит в аграрном и бюджетном комитетах облпарламента. Новая должность позволит Корнишову работать в ЗакСобрании на освобождённой основе и получать зарплату. Сергей Корнишов стал пятым замом председателя ЗС. Его кандидатуру депутаты поддержали большинством голосов. До сегодняшнего дня у спикера ЗС уже было четыре заместителя - трое от "Единой России" и один от КПРФ.