Сигнал внеземного происхождения зафиксировали российские ученые. Исследователи пытаются установить источник лучей.

Сигнал внеземного происхождения зафиксировали российские ученые.Исследователи пытаются установить источник лучей.Уловить сигнал удалось астрофизикам из Национальногоисследовательского ядерного университета МИФИ. Ученые утверждают, что высокоэнергетическиенейтрино приходят от неизвестных пока внеземных объектов и дают информацию,недоступную при других способах наблюдения.Новую компоненту в общем потоке космического гамма-излученияпозволили определить недавние исследования, проведенные совместно соспециалистами из Франции, Швейцарии и Норвегии. Исследователи подчеркивают, чтооткрытие может объяснить происхождение высокоэнергетических нейтрино, которыеранее были зарегистрированы обсерваторией IceCube на антарктической станцииАмундсен-Скотт.Источник сигнала должен находиться в нашей галактике, уверенпрофессор НИЯУ МИФИ Дмитрий Семикоз. "Мы предложили две модели,объясняющие все данные. В первой модели нейтрино и гамма излучение произведеныв близкой к нам области Галактики из-за взаимодействия космических лучей. Вовторой модели нейтрино и гамма излучение возникли в результате распада темнойматерией в нашей Галактике", – сказал ученый.Как отмечают специалисты, важность исследования труднопереоценить – особенно в том случае, если источником сигнала окажется распадтемной материи. И даже если сигнал производит близкий астрофизический источник,земляне получат возможность собрать уникальные данные, передает сайт со ссылкой на журнал "Physical Review-D".