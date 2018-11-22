Сигнал внеземного происхождения зафиксировали российские ученые.
Исследователи пытаются установить источник лучей.
Сигнал внеземного происхождения зафиксировали российские ученые.
Исследователи пытаются установить источник лучей.
Уловить сигнал удалось астрофизикам из Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ. Ученые утверждают, что высокоэнергетические
нейтрино приходят от неизвестных пока внеземных объектов и дают информацию,
недоступную при других способах наблюдения.
Новую компоненту в общем потоке космического гамма-излучения
позволили определить недавние исследования, проведенные совместно со
специалистами из Франции, Швейцарии и Норвегии. Исследователи подчеркивают, что
открытие может объяснить происхождение высокоэнергетических нейтрино, которые
ранее были зарегистрированы обсерваторией IceCube на антарктической станции
Амундсен-Скотт.
Источник сигнала должен находиться в нашей галактике, уверен
профессор НИЯУ МИФИ Дмитрий Семикоз. "Мы предложили две модели,
объясняющие все данные. В первой модели нейтрино и гамма излучение произведены
в близкой к нам области Галактики из-за взаимодействия космических лучей. Во
второй модели нейтрино и гамма излучение возникли в результате распада темной
материей в нашей Галактике", – сказал ученый.
Как отмечают специалисты, важность исследования трудно
переоценить – особенно в том случае, если источником сигнала окажется распад
темной материи. И даже если сигнал производит близкий астрофизический источник,
земляне получат возможность собрать уникальные данные, передает сайт со ссылкой на журнал "Physical Review-D".