Общая масса наркотика превысила 33 грамма

Общая масса наркотика превысила 33 граммаВ Муроме 42-летнего местного жителя подозревают в незаконном хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Подозреваемого задержали на одной из улиц города в конце октября. Во время обыска в сумке мужчины оперативники нашли 3 бумажных свертка с травянистой массой зеленого цвета.Эксперты подтвердили, что в свертках находилась марихуана, общей массой 33,5 грамма.Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают каналы приобретения мужчиной запрещенного вещества.