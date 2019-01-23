Так решил суд

Так решил судВо Владимире прошло слушание, на котором судья решал меру пресечения экс-директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву.Его вместе с заместителем Александром Трушинским обвиняют в присвоении и растрате денег из бюджета. Как сообщает Следственный комитет, бывший директор музея заказал разработку сайта без положенного конкурса, а у дружественной фирмы. За услугу заплатили более 4 миллионов рублей.Октябрьский суд принял решение до 18 марта поместить Игоря Конышева под домашний арест. Ему запретили контакты с окружающим миром, кроме посещения доктора, если это будет необходимо по состоянию здоровья.