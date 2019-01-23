Сгоревшие в Керченском проливе два танкера были под
американскими санкциями и занимались незаконной доставкой сжиженного газа в
Сирию. Чтобы обезопасить операторов порта от ответственности, судовладельцы
решили перекачать топливо подальше от берега.
Сгоревшие в Керченском проливе два танкера были под
американскими санкциями и занимались незаконной доставкой сжиженного газа в
Сирию. Чтобы обезопасить операторов порта от ответственности, судовладельцы
решили перекачать топливо подальше от берега.
Риск введения санкций в отношении поставщиков и покупателей незаконно
перевозимого газа вынудил владельцев танкеров "Маэстро" и
"Канди" провести перекачку топлива с борта на борт в нейтральных
водах. Несоблюдение правил техники безопасности привело к пожару. Такую версию
случившегося озвучил главный редактор "Морского бюллетеня" Михаил
Войтенко.
Эксперт по торговому судоходству напомнил, что сгоревшие у
Крымского моста "Маэстро" и "Канди" находятся в американском
санкционном списке за перевозку углеводородов в Сирию в 2016-2018 годах. Операции
компаний с этими судами могут привести к введению новых санкций со стороны США.
"Операции с судами сулят риски применения Штатами
санкций в отношении поставщиков, покупателей газа, а также операторов терминалов,
на которых происходит отгрузка продукции. Замаскировали таким образом роль
порта как перевалочной базы, заменили документы", – сказал Войтенко в
интервью РИА Новости.
Подобные серые схемы существуют как в районе Керченского
пролива, так и в других акваториях, пояснил эксперт. По его словам, грузы
делают "чистыми", в том числе, на подходах к Роттердаму и Северному
Кипру.
Напомним, 21 января в Керченском проливе загорелись суда
"Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. Пожар начался во
время перекачки и топлива с борта на борт. На судах было 32 человека: 12 удалось
спасти подошедшим на помощь кораблям, 10 человек погибли, еще 10 числятся
пропавшими без вести.