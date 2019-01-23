Сгоревшие в Керченском проливе два танкера были под американскими санкциями и занимались незаконной доставкой сжиженного газа в Сирию. Чтобы обезопасить операторов порта от ответственности, судовладельцы решили перекачать топливо подальше от берега.

Сгоревшие в Керченском проливе два танкера были подамериканскими санкциями и занимались незаконной доставкой сжиженного газа вСирию. Чтобы обезопасить операторов порта от ответственности, судовладельцырешили перекачать топливо подальше от берега.Риск введения санкций в отношении поставщиков и покупателей незаконноперевозимого газа вынудил владельцев танкеров "Маэстро" и"Канди" провести перекачку топлива с борта на борт в нейтральныхводах. Несоблюдение правил техники безопасности привело к пожару. Такую версиюслучившегося озвучил главный редактор "Морского бюллетеня" МихаилВойтенко.Эксперт по торговому судоходству напомнил, что сгоревшие уКрымского моста "Маэстро" и "Канди" находятся в американскомсанкционном списке за перевозку углеводородов в Сирию в 2016-2018 годах. Операциикомпаний с этими судами могут привести к введению новых санкций со стороны США."Операции с судами сулят риски применения Штатамисанкций в отношении поставщиков, покупателей газа, а также операторов терминалов,на которых происходит отгрузка продукции. Замаскировали таким образом рольпорта как перевалочной базы, заменили документы", – сказал Войтенко винтервью РИА Новости.Подобные серые схемы существуют как в районе Керченскогопролива, так и в других акваториях, пояснил эксперт. По его словам, грузыделают "чистыми", в том числе, на подходах к Роттердаму и СеверномуКипру.Напомним, 21 января в Керченском проливе загорелись суда"Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. Пожар начался вовремя перекачки и топлива с борта на борт. На судах было 32 человека: 12 удалосьспасти подошедшим на помощь кораблям, 10 человек погибли, еще 10 числятсяпропавшими без вести.