Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сохранило свой статус, восстановленный в сентябре ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство приняло решение сохранить статус российской антидопинговой службы на заседании исполкома.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сохранило свой статус, восстановленный в сентябре ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство приняло решение сохранить статус российской антидопинговой службы на заседании исполкома.РУСАДА выполнило первое условие своего восстановления, а именно предоставило экспертам ВАДА базу данных московской антидопинговой лаборатории. До 30 июня 2019 года предстоит выполнить второй пункт — передать ВАДА допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории, информирует "Спорт-Экспресс".Статус РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018 года. Российская сторона не успела до 31 декабря предоставить специалистам ВАДА данные из московской антидопинговой лаборатории. Но 9 января эксперты ВАДА возобновили, а 17 января успешно завершили свою работу.