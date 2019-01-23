Из-за ожирения около 135 тысяч призывников не попадут в армию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам генерал-майора Александра Фисуна, худых призывают меньше, чем излишне упитанных парней, а всего около трети призывников освобождают от армии по состоянию здоровья.

Из-за ожирения около 135 тысяч призывников не попадут в армию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Государственной думе.По ее словам, власти занимаются проблемой нездорового питания. Благодаря принимаемым мерам количество россиян, страдающих ожирением, будет снижаться.Между тем ранее, как сообщает "Интерфакс", начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Фисун сообщил, что около трети призывников освобождают от армии по состоянию здоровья."А все из-за того, что перед армией многие молодые люди подсели на фаст-фуд: жареную картошку, кока-колу и прочее", — сказал он.Причем худых призывают меньше, чем излишне упитанных парней. Фисун рекомендовал толстым юношам, которые хотят попасть в армию, сгонять вес под присмотром врачей.