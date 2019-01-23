Психолог прокомментировала поведение участников звездного любовного треугольника. История была бы обыденной, если бы в ней не были замешаны публичные люди.

Психолог прокомментировала поведение участников звездного любовного треугольника.История была бы обыденной, если бы в ней не были замешаны публичные люди."Дать в морду сопернику -древний метод, подсказываемый древним мозгом, – считает кандидат медицинскихнаук, клинический психолог Люция Сулейманова. – Слабость ли это, ? Это с какой точки зрения смотреть. С точки зрения светского поведения -это не слабость, а моветон.Но Виторган никогда себя и не позиционировал в качестве светского персонажа. Богомолов – тем более. Могут ли набить друг другу физиономииинтеллигентные люди? Почему нет. Они живые, у них есть эмоции. А когда эти эмоциимесяц подогреваются желтой прессой, то разрядка почти неминуема".Судя , сила гнева Виторгана была велика. И нарепутационные потери в момент встречи ему было действительно плевать. "Еготочно "отпустило" после драки. Хотя бы слегка", – уверена психолог. По словамэксперта, что должно полегчать и Богомолову, ведь получить в лицо в данномслучае – это как отсидеть за реальное преступление, которое ты осознаешь. А вот Ксениямогла бы получить архаичное удовольствие от драки двух мужчин за себя. Но его,как раз, могут омрачать репутационные потери. Впрочем, она на таких вещахраньше не зацикливалась.Резюме Люции Сулеймановойследующее: в каждом из нас дремлет неандерталец. Его реакции беспощадно точны.Стоит ли их будить?Возможно, это полезное напоминание о том, что мы живые,настоящие. И о том, что иногда хороша бережность друг к другу. А когда ее нет,но есть куча желающих представить ножку и посмотреть как ты будешь корячиться вгрязи, неандерталец говорит "стоп!" и бьет в морду. С криком "я тоже человек иу меня есть чувства".