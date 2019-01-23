В областном управлении ГИБДД намерены установить во Владимире новые камеры видеофиксации. По крайней мере, посодействовать в этом пообещал главный дорожный инспектор региона Александр Новиков.

В областном управлении ГИБДД намерены установить во Владимире новые камеры видеофиксации. По крайней мере, посодействовать в этом пообещал главный дорожный инспектор региона Александр Новиков. Напомним, 10 января этого года наш телеканал рассказал об истории Виктора Тюрина. Автовладелец стал участником ДТП, которое произошло в конце прошлого года. Столкновение произошло на перекрёстке Лыбедской магистрали и улицы Горького, где очень плотный автопоток.Виктор Тюрин, автовладелец: Когда случился удар и понимаешь, что ты выехал в потоке на зеленый свет и потом, когда спрашиваешь: "Что ж ты, гад, делаешь, куда прёшь?" Вот. Ну я хотел проскочить.Сейчас ГИБДД ведет расследование. Все упростили бы видеорегистраторы. Но у водителей их не оказалось. Помочь установить, кто в этом ДТП прав, а кто виноват, могли бы камеры видеофиксации. Но их на этом оживленном участке нет. Автовладелец хотел бы обратить внимание дорожных инспекторов на данную проблему. Нашей съемочной группе главный дорожный инспектор региона Александр Новиков дал понять, что этот участок владимирской дороги у него на особом контроле.Александр Новиков, начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области: "Мы на этот год планируем и держим на контроле вот этот участок. Он нам тоже интересен. Он даже может интереснее не с точки зрения ДТП с телесными повреждениями, он очень конфликтный. Он, по нашему мнению, не до конца проработан в техническом отношении. Мы обязательно, значит, проявим инициативу и проконтролируем, чтобы на этом перекрестке оборудование это стояло, в первую очередь".