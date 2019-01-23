Примером для всех нормальных женщин назвала популярный блогер Лена Миро поведение супруги Сергея Бондарчука. По ее мнению, жена сына известного режиссера Тата Мамиашвили поступила абсолютно правильно, не став терпеть измены мужа – но в то же время не вынося весь сор в соцсети.

Примером для всех нормальных женщин назвала популярныйблогер Лена Миро поведение супруги Сергея Бондарчука. По ее мнению, жена сына известного режиссера Тата Мамиашвили поступила абсолютно правильно, нестав терпеть измены мужа – но в то же время не вынося весь сор в соцсети.Адекватные люди не вываливают накопившийся в семье мусор наобщее обозрение. Именно так поступила супруга Сергея Бондарчука ТатаМамиашвили, чем заслужила уважение со стороны известной своей резкой критикойвсех и вся Лены Миро."Вы будете ржать, но есть люди, которые мне симпатичны.Возможно, я о них что-то не знаю, но даже то, что они не вываливают свое *** напублику, уже – в копилку их адекватности", – написала Миро в своемочередном посте на злобу дня, посвященном разводу Бондарчука.Миро подчеркивает: Несмотря на наличие детей, Тата не сталатерпеть "фирменные унижения " изменами и подала на разводс Сергеем."Кто-то скажет, что Тата – из хорошей семьи, и потому вденьгах не нуждается. А я вам скажу, что она не нуждается и в принадлежности к "звезднойтусовке", за что рвут друг друга все писечки, лишь бы остаться в обоймемедийных персон", – отмечает блогер. Хотя Тате Бондарчук уже около 30, роды и дети,но она не комплексует и прекрасно выглядит. "Самодостаточная женщина,которой мерзко делить постель с мужем, который любит гастроли и, как его папа,свежих девушек", – пишет Миро.Блогер приводит для сравнения "обычных куриц" – Самойлову,Решетову, Шишкову, Барановскую. Миро уверена, что они из-за измен мужа – в отличие от жены Бондарчука – никогдабы не подали на развод, а вцепились бы в известного супруга мертвой хваткой.В заключение, на примере супруги Лена Миропоясняет, как выглядит поведение той самой "нормальной женщины". Онане "отсвечивает" в соцсетях, паразитируя на известной фамилии. Рожаетдетей в законном браке. И разводится без шума – "если муж вдруг оказался козлом".