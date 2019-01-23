Поведение украинцев довело российских пользователей Сети. СМИ и комментаторы Незалежной то и дело врут про Крымский мост, раскручивают вокруг переправы информационную истерию. Каждую трудность на трассе украинцы подают как серьезную неприятность, которая грозит остановкой строительства. Некоторые не выдерживают подобной наглости и высказывают все, что они думают о некогда братской республике и ее жителях.

Поведение украинцев довело российских пользователей Сети. СМИ и комментаторы Незалежнойто и дело врут про Крымский мост, раскручивают вокруг переправыинформационную истерию. Каждую трудность на трассе украинцы подают каксерьезную неприятность, которая грозит остановкой строительства.Некоторые не выдерживают подобной наглости и высказывают все, что онидумают о некогда братской республике и ее жителях.Очередной поводдля злорадства украинцам дали небольшие трудности при строительствежелезнодорожного перехода к Крымскому мосту в районе поселка Багерово вЛенинском районе полуострова. Местное издание "Керчь.ФМ" сообщило о необходимости соорудить насыпь, которая может перекрыть дорогу на Керчь.ГлаваКрыма Сергей Аксенов призвал не допустить разрыва транспортногосообщения. Он отметил, что для обеспечения безопасности всех видовтранспорта было решено не перекрывать движение на участке пристроительстве трассы через Керченский пролив.УкраинскиеСМИ мгновенно представили это как полномасштабную проблему. "В Крымупроизошло новое ЧП из-за Керченского моста" – с таким заголовком вышелматерил в издании "Обозреватель", которое постоянно публикует небылицыпро .На очередные вбросы отреагировали в популярной соцсети Twitter.Пользователь Константин Симонов оставил на своей странице эмоциональныйпост, где крепко приложил клеветников. "Украинцы отыскали очереднуюпроблему у Крымского моста – для строительства железной дорогинеобходимо соорудить новую насыпь. Рабочая ситуация, ничего особенного,но подают так, будто строительство моста вот-вот остановят", – написалон.Врущих про Крымский мост украинцев комментатор назвал "нелепыми". "Разбазарить собственную страну и сидеть по уши в д*рьме, но обязательно смаковать любой негатив из России. Жуткое убожество!" – заключил обозленный пользователь.строится в два этапа. На первом была возведена автомобильнаячасть. Она открылась в мае прошлого года. С тех пор по переправепроехали почти четыре миллиона транспортных средств – легковыхавтомобилей и большегрузов.К концу 2019 года откроется железнодорожная часть Крымского моста. Строительство идет по графику, уложено уже треть рельсов.