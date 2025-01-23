Жительница Вязников обратилась в прокуратуру в жалобой на ужасное состояние крыши многоквартирного дома, в котором живет. Проверка показала, что с кровлей действительно беда. Из-за протечек

Жительница Вязников обратилась в прокуратуру в жалобой на ужасное состояние крыши многоквартирного дома, в котором живет. Проверка показала, что с кровлей действительно беда. Из-за протечек дома у заявительницы мокнет потолок, а кое-где даже появилась плесень. По требованию прокурора УК сразу приступила к ремонту. В январе этого года крышу залатали. А женщине, которая обращалась в ведомство,