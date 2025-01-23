В зоопарке провели внеплановую проверку.

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провело внеплановую проверку зоопарка «Звероград» во Владимире и обнаружило множество нарушений в обращении с животными. Зоопарк работал без необходимой лицензии.Инспекторы отметили отсутствие безопасных барьеров для посетителей. Кроме того, не все животные содержались в соответствии с их габаритами, а корма хранились ненадлежащим образом, клетки не чистились.В результате проверки составлен акт, а организатору выставки направлены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях. Ведомство также выдало предписание для устранения выявленных нарушений.