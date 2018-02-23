Главное спортивное событие этого года, которое однозначно затмит Зимнюю Олимпиаду в Южной Корее, – это чемпионат мира по футболу на стадионах России. В том, что этот масштабный праздник кожаного мяча по накалу эмоций и количеству сюрпризов станет новой страницей в истории ставок на спорт, не сомневается никто.

Главноеспортивное событие этого года, которое однозначно затмит ЗимнююОлимпиаду в Южной Корее, – это чемпионат мира по футболу на стадионахРоссии. В том, что этот масштабный праздник кожаного мяча по накалуэмоций и количеству сюрпризов станет новой страницей в истории ставок наспорт, не сомневается никто.Доказательством этому служат выставленныевысокие коэффициенты на отборочные матчи, которые уже опубликованы вовсех ведущих букмекерских конторах. Рейтингбукмекеров на сегодняшний день является самым объективным оценочнымреестром, позволяющим новичкам сделать правильный выбор сайта для ставкив удалённом режиме.Именно такие списки отражают лояльность иэффективность лидирующих компаний этого рынка. Например, достаточновзглянуть на ,чтобы сделать вывод о размере коэффициента, эффективности поддержкиигроков и организации взаимодействия с клиентами. Поэтому такиепубличные инструменты будут особенно полезны тем, кто впервые решилсделать ставку на любимую команду, принимающую участие в ЧМ-2018.Чтокасается расстановки сил, то подавляющее большинство экспертов уверены впобеде сборной Германии или Бразилии, которым могут достойнопротивостоять только команды Аргентины или Франции. Более глубокиепрогнозы не сбрасывают со счетов талант игроков из Италии и Испании, анекоторые смелые предсказания даже отдают предпочтение таким "темнымлошадкам" как Исландия или Перу. Одним словом, интрига закручена крепко,что позволяет подогревать интерес болельщиков, являющихся клиентамибукмекерских контор, задолго до начала соревнований.этот раз многие букмекеры учредили еще одну перспективную ставку"Лучший бомбардир", позволяющую получить хорошие деньги за угадываниесамого результативного футболиста чемпионата. Самые большие коэффициентыустановлены на предварительном этапе, так что сегодня самое времязнатокам футбольной элиты сделать свой прогноз.Помнению экспертов букмекерского рынка, чемпионат внесет своикоррективы в работу многих сайтов этого направления. Растущая в этомсегменте конкуренция заставляет лидеров и аутсайдеров вводить новыестимулы для привлечения клиентов, среди которых на первое место выходитколичество ставок и размер коэффициентов. Бонусы на первый депозит – ещеодна эффективная приманка, которая в большинстве случаев требует отигрока дополнительных рисков.