Главное
спортивное событие этого года, которое однозначно затмит Зимнюю
Олимпиаду в Южной Корее, – это чемпионат мира по футболу на стадионах
России. В том, что этот масштабный праздник кожаного мяча по накалу
эмоций и количеству сюрпризов станет новой страницей в истории ставок на
спорт, не сомневается никто.
Главное
спортивное событие этого года, которое однозначно затмит Зимнюю
Олимпиаду в Южной Корее, – это чемпионат мира по футболу на стадионах
России. В том, что этот масштабный праздник кожаного мяча по накалу
эмоций и количеству сюрпризов станет новой страницей в истории ставок на
спорт, не сомневается никто.
Доказательством этому служат выставленные
высокие коэффициенты на отборочные матчи, которые уже опубликованы во
всех ведущих букмекерских конторах. Рейтинг
букмекеров на сегодняшний день является самым объективным оценочным
реестром, позволяющим новичкам сделать правильный выбор сайта для ставки
в удалённом режиме.
Именно такие списки отражают лояльность и
эффективность лидирующих компаний этого рынка. Например, достаточно
взглянуть на ,
чтобы сделать вывод о размере коэффициента, эффективности поддержки
игроков и организации взаимодействия с клиентами. Поэтому такие
публичные инструменты будут особенно полезны тем, кто впервые решил
сделать ставку на любимую команду, принимающую участие в ЧМ-2018.
Что
касается расстановки сил, то подавляющее большинство экспертов уверены в
победе сборной Германии или Бразилии, которым могут достойно
противостоять только команды Аргентины или Франции. Более глубокие
прогнозы не сбрасывают со счетов талант игроков из Италии и Испании, а
некоторые смелые предсказания даже отдают предпочтение таким "темным
лошадкам" как Исландия или Перу. Одним словом, интрига закручена крепко,
что позволяет подогревать интерес болельщиков, являющихся клиентами
букмекерских контор, задолго до начала соревнований.
В
этот раз многие букмекеры учредили еще одну перспективную ставку
"Лучший бомбардир", позволяющую получить хорошие деньги за угадывание
самого результативного футболиста чемпионата. Самые большие коэффициенты
установлены на предварительном этапе, так что сегодня самое время
знатокам футбольной элиты сделать свой прогноз.
По
мнению экспертов букмекерского рынка, чемпионат внесет свои
коррективы в работу многих сайтов этого направления. Растущая в этом
сегменте конкуренция заставляет лидеров и аутсайдеров вводить новые
стимулы для привлечения клиентов, среди которых на первое место выходит
количество ставок и размер коэффициентов. Бонусы на первый депозит – еще
одна эффективная приманка, которая в большинстве случаев требует от
игрока дополнительных рисков.