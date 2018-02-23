Мероприятие проведено во взаимодействии с представителями общественности и направлено на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди подрастающего поколения...

Акция «К победе вместе», инициированная Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве, состоялась в Первом московском кадетском корпусе. Мероприятие проведено во взаимодействии с представителями общественности и направлено на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди подрастающего поколения.С приветственным словом к воспитанникам кадетского корпуса обратились заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков: «Жизнь – это борьба, падения и победы, и нужно быть аккуратным в своем выборе, не совершать роковых ошибок, которые могут привести к непоправимым последствиям. Наркомания – неизлечима, и не попасть в зависимость можно только одним способом – никогда не пробовать!», а также заслуженный мастер спорта, двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.В ходе мероприятия команда спортсменов в составе чемпиона мира по каратэ-до Марии Фроловой, чемпиона России по армейскому рукопашному бою Эльдара Кенкерли; обладателя 6 дана по тхэквондо, кандидата в мастера спорта по тайскому боксу, участника турниров по боям без правил Игоря Кима; чемпиона мира по кикбоксингу и тхэквондо Мусы Мусаева, 4-кратного чемпиона России по футбольному фристайлу Максима Козлова продемонстрировала мастер-класс по силовым видам спорта, после чего вместе с учениками школы провела разминку, а ребята попробовали свои силы в спаррингах, проводимых под чутким руководством спортсменов.Подобные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения и формированию отрицательного отношения к употреблению запрещенных средств и веществ.УНК ГУ МВД России по г. Москве