Суд арестовал на два месяца мать трехлетней девочки, тело которой было найдено в запертой квартире в Кирове. Ранее было возбуждено дело по статье Убийство. Причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание.

Суд арестовал на два месяца мать трехлетней девочки, тело которой было найдено в запертой квартире в Кирове. Ранее было возбуждено дело по статье "Убийство". Причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание, передает ТАСС.Мать оставила трехлетнего ребенка в квартире на 7 дней, сама же с 13 по 20 февраля была у знакомой. Тело девочки нашла ее бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения – ребенку 20 февраля должно было исполниться три года.Позже выяснилось, что женщина 1997 года рождения ушла из дома, перекрыв всю воду в квартире.Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики и здравоохранения. Ребенок не наблюдался у врачей с декабря 2016 года.