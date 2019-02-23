Серьезная травма не помешала Диме Билану дать трехчасовой
концерт в Санкт-Петербурге. Певец сломал ногу – и, тем не менее, отжигал,
как и прежде. Поклонники восторгаются геройством артиста.
Серьезная травма не помешала Диме Билану дать трехчасовой
концерт в Санкт-Петербурге. Певец сломал ногу – и, тем не менее, "отжигал",
как и прежде. Поклонники восторгаются геройством артиста.
О несчастном случае известный исполнитель Дима Билан сообщил
своим подписчикам в видеообращении. По словам певца, 18 февраля он, выйдя из
дома, поскользнулся на льду и заработал двойной перелом.
Билан заявил, что, несмотря на серьезную травму, не намерен
отменять свое выступление в городе на Неве. "18 числа вышел из дома и поскользнулся на льду. Двойной перелом. Но я не отменяю концерт в Санкт-Петербурге, ведь нас так просто не возьмешь", – такое видеообращение увидели зрители шоу "Планета Билана".
Пришедшие на концерт петербуржцы были в восхищении: на
протяжении трех часов отжигал на сцене. По словам свидетелей, со стороны могло
показаться, что никаких травм у него нет. И по энергетике концерт нисколько не
уступал обычным выступлениям музыканта.
"С переломом ноги в двух местах он зажег Ледовый, он
нереальный", – пишут фанаты. Поступок Билана они называют героическим.
Позже певец сообщил, что ему предстоит операция – в ногу
должны вставить пластину. Врачи настаивали на немедленном лечении – однако
отложил процедуру, чтобы не огорчить поклонников. Потрясенные концертом
зрители желают Билану скорейшего выздоровления, пишет "Комсомольская
правда".