Серьезная травма не помешала Диме Билану дать трехчасовой концерт в Санкт-Петербурге. Певец сломал ногу – и, тем не менее, отжигал, как и прежде. Поклонники восторгаются геройством артиста.

Серьезная травма не помешала Диме Билану дать трехчасовойконцерт в Санкт-Петербурге. Певец сломал ногу – и, тем не менее, "отжигал",как и прежде. Поклонники восторгаются геройством артиста.О несчастном случае известный исполнитель Дима Билан сообщилсвоим подписчикам в видеообращении. По словам певца, 18 февраля он, выйдя издома, поскользнулся на льду и заработал двойной перелом.Билан заявил, что, несмотря на серьезную травму, не намеренотменять свое выступление в городе на Неве. "18 числа вышел из дома и поскользнулся на льду. Двойной перелом. Но я не отменяю концерт в Санкт-Петербурге, ведь нас так просто не возьмешь", – такое видеообращение увидели зрители шоу "Планета Билана".Пришедшие на концерт петербуржцы были в восхищении: напротяжении трех часов отжигал на сцене. По словам свидетелей, со стороны моглопоказаться, что никаких травм у него нет. И по энергетике концерт нисколько неуступал обычным выступлениям музыканта."С переломом ноги в двух местах он зажег Ледовый, оннереальный", – пишут фанаты. Поступок Билана они называют героическим.Позже певец сообщил, что ему предстоит операция – в ногудолжны вставить пластину. Врачи настаивали на немедленном лечении – однакоотложил процедуру, чтобы не огорчить поклонников. Потрясенные концертомзрители желают Билану скорейшего выздоровления, пишет "Комсомольскаяправда".