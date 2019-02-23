Новым тренер мужской сборной России по волейболу станет финский специалист Туомас Саммельвуо. Прежний наставник российских волейболистов Сергей Шляпников покинул свой пост.

Новым тренер мужской сборной России по волейболу станет финский специалист Туомас Саммельвуо. Прежний наставник российских волейболистов Сергей Шляпников покинул свой пост.Официально новый тренер еще не назначен. Но согласно информации РИА Новости им станет 43-летний финн Туомас Саммельвуо. В настоящее время он совмещает два поста – тренирует кемеровский "Кузбасс" и сборную Финляндии. Но ради работы со сборной России Саммельвуо готов оставить обе должности.Туомас Саммельвуо играл в чемпионатах России за калининградское "Динамо-Янтарь" и новосибирский "Локомотив". С 2016 он работает с "Кузбассом" и смог выиграть с кемеровским клубом серебряные награды 2017 года. Новый тренер сборной России свободно владеет русским языком.