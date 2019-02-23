Андрею Макаревичу вообще-то все равно, что думают о нем идиоты – которых, как теперь известно, в окружающем гениального музыканта мире подавляющее большинство. Тем не менее, лидер Машины времени почему-то не игнорирует статьи в СМИ, которые появились после его скандального заявления.

Андрею Макаревичу вообще-то все равно, что думают о нем "идиоты" – которых, как теперь известно, в окружающем гениального музыканта миреподавляющее большинство. Тем не менее, лидер "Машины времени"почему-то не игнорирует статьи в СМИ, которые появились после его скандальногозаявления.Макаревич решил в последний – ну в самый последний раз -ответить "гиенам пера" на хулу в адрес великого музыканта, которуюони изрыгают на страницы своих изданий. Артист советует "акробатам фарса"отдохнуть и переключиться на кого-нибудь другого."Ой, как весело! Ни дня без строчки. Теперь все пишут,что я "обиделся на россиян". За их реакцию. На каких россиян? Закакую реакцию? История начинает жить самостоятельной жизнью. Давайте я хотьнемножко еще поучаствую: господа ваятели информационного фронта! Акробаты фарсаи гиены ротационных машин! Отдохните уже. Успокойтесь. Переключайтесь наследуюшего. Пора", – в свойственном ему изящном стиле написал АндрейВадимович в Facebook.Тут гений "пения ртом" немного лукавит (это есливыражаться дипломатично). На днях журналисты издания Daily Storm звонилимузыканту и интересовались его реакцией на поднятую им же волну. Нопослал к черту как корреспондента, так и упомянутого им некстати экспертаВадима Манукяна, который позволил себе прокомментировать высказывание "машиниста"об идиотах. Так что обида все-таки была...Напомним, на днях Андрей в интервью одному изроссийских изданий заявил, что 80% людей – идиоты. Чем, естественно, вызвалволну возмущения и критики в свой адрес. Музыкант пытался позже объяснить, чтоего слова "вырвали из контекста" и он всего лишь процитировал ЭдгараАлана По. Однако начитанные россияне заметили, что у писателя про 80% ничего несказано.Позже известный публицист Анатолий Вассерман посоветовалАндрею "принюхаться к себе". Он удивлен, что актеры ипевцы поверили, что "умение рифмовать или петь ртом дает чуть ли немонопольное право судить о вещах больших и малых". Вассерман напомнил, чтоМакаревич участвует в совете по культуре при Госдуме и "проповедует тамвсевозможные свободы – нам, идиотам". Тем самым "идиотам",которые и сделали его знаменитым, подчеркнул публицист.