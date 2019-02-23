Андрею Макаревичу вообще-то все равно, что думают о нем идиоты – которых, как теперь известно, в окружающем гениального музыканта мире
подавляющее большинство. Тем не менее, лидер Машины времени
почему-то не игнорирует статьи в СМИ, которые появились после его скандального
заявления.
Андрею Макаревичу вообще-то все равно, что думают о нем "идиоты" – которых, как теперь известно, в окружающем гениального музыканта мире
подавляющее большинство. Тем не менее, лидер "Машины времени"
почему-то не игнорирует статьи в СМИ, которые появились после его скандального
заявления.
Макаревич решил в последний – ну в самый последний раз -
ответить "гиенам пера" на хулу в адрес великого музыканта, которую
они изрыгают на страницы своих изданий. Артист советует "акробатам фарса"
отдохнуть и переключиться на кого-нибудь другого.
"Ой, как весело! Ни дня без строчки. Теперь все пишут,
что я "обиделся на россиян". За их реакцию. На каких россиян? За
какую реакцию? История начинает жить самостоятельной жизнью. Давайте я хоть
немножко еще поучаствую: господа ваятели информационного фронта! Акробаты фарса
и гиены ротационных машин! Отдохните уже. Успокойтесь. Переключайтесь на
следуюшего. Пора", – в свойственном ему изящном стиле написал Андрей
Вадимович в Facebook.
Тут гений "пения ртом" немного лукавит (это если
выражаться дипломатично). На днях журналисты издания Daily Storm звонили
музыканту и интересовались его реакцией на поднятую им же волну. Но
послал к черту как корреспондента, так и упомянутого им некстати эксперта
Вадима Манукяна, который позволил себе прокомментировать высказывание "машиниста"
об идиотах. Так что обида все-таки была...
Напомним, на днях Андрей в интервью одному из
российских изданий заявил, что 80% людей – идиоты. Чем, естественно, вызвал
волну возмущения и критики в свой адрес. Музыкант пытался позже объяснить, что
его слова "вырвали из контекста" и он всего лишь процитировал Эдгара
Алана По. Однако начитанные россияне заметили, что у писателя про 80% ничего не
сказано.
Позже известный публицист Анатолий Вассерман посоветовал
Андрею "принюхаться к себе". Он удивлен, что актеры и
певцы поверили, что "умение рифмовать или петь ртом дает чуть ли не
монопольное право судить о вещах больших и малых". Вассерман напомнил, что
Макаревич участвует в совете по культуре при Госдуме и "проповедует там
всевозможные свободы – нам, идиотам". Тем самым "идиотам",
которые и сделали его знаменитым, подчеркнул публицист.