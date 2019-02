Представителем Соединенных Штатов в ООН выдвигается посол США в Канаде Келли Найт Крафт. Об этом заявил в Твиттере президент США Дональд Трамп.

Представителем Соединенных Штатов в ООН выдвигается посол США в Канаде Келли Найт Крафт. Об этом заявил в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.По его словам, под руководством Келли Америка будет представлена в ООН на самом высоком уровне.....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2019С 1 января 2019 года эту должность временно занимает Джонатан Коэн, а до него постпредом США была Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины.Назначение Хейли для Трампа было редкой удачей. Во-первых, это была женщина в почти полностью мужском кабинете. Во-вторых, цветная (настоящее имя — Нимрата Рандхава, родители из индийского Амристара). При этом христианка, да еще и замужем за капитаном, служившим в Афганистане. И главное — несмотря на то, что во время предвыборной кампании Хейли как губернатор Южной Каролины поддерживала конкурентов Трампа сенаторов Рубио и Круза, она ни разу не дала усомниться в преданности его политике.В свое время на этот пост прочили дочь Трампа Иванку, представителя Госдепа Хезер Науэрт (недавно она сама сняла свою кандидатуру), главу дипмиссии в Германии Ричарда Греннела, основательницу фонда по борьбе с раком груди Нэнси Бринкер и постпреда при НАТО Хатчинсон.