Отдыхающая на Мальдивах бывшая участница Дома-2 Екатерина Колисниченко в панике. Беременная экс-звезда скандального телепроекта переживает, как скажется операция по увеличению груди на кормлении будущего ребенка.

Отдыхающая на Мальдивах бывшая участница "Дома-2"Екатерина Колисниченко в панике. Беременная экс-звезда скандального телепроектапереживает, как скажется операция по увеличению груди на кормлении будущегоребенка.Екатерине все чаще задают вопросы по поводу ее увеличившейсягруди. В конце концов экс-звезда "Дома-2" решила честно рассказать поклонникам "освоих кокосах"."Я не скрываю, что 2 года назад я сделала мамопластику– увеличила грудь при помощи имплантов. Доступ через низ ореолы – то есть сосоки молочные железы у меня полностью сохранены (по идее)... Сейчас у менясередина беременности и грудь сильно увеличилась, она стала тяжелой и соскистали болезненно чувствительными тоже увеличились..... Если честно, мне ненравятся эти изменения – они приносят мне дискомфорт", – поделилась своимистрахами бывшая участница "Дома-2".Катя опасается, что грудь будет еще расти и растянет кожу. Пословам Колисниченко, импланты совершенно не чувствуются: вместе с еевозлюбленным (имя которого она до сих пор скрывает) Катя пыталась найти наощупьинородные тела – как заявляет экс-звезда , безуспешно.Есть у бывшей участницы и еще одна проблема."К тому же я обладательница втянутого соска..... У кого такая же тема -меня поймут ))", – пишет Колисниченко. Катя слышала, что малыши детки докрови разгрызают сосок при грудном вскармливании. Звезда "Дома-2"признается, что очень этого боится.