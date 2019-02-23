Отдыхающая на Мальдивах бывшая участница Дома-2
Екатерина Колисниченко в панике. Беременная экс-звезда скандального телепроекта
переживает, как скажется операция по увеличению груди на кормлении будущего
ребенка.
Отдыхающая на Мальдивах бывшая участница "Дома-2"
Екатерина Колисниченко в панике. Беременная экс-звезда скандального телепроекта
переживает, как скажется операция по увеличению груди на кормлении будущего
ребенка.
Екатерине все чаще задают вопросы по поводу ее увеличившейся
груди. В конце концов экс-звезда "Дома-2" решила честно рассказать поклонникам "о
своих кокосах".
"Я не скрываю, что 2 года назад я сделала мамопластику
– увеличила грудь при помощи имплантов. Доступ через низ ореолы – то есть сосок
и молочные железы у меня полностью сохранены (по идее)... Сейчас у меня
середина беременности и грудь сильно увеличилась, она стала тяжелой и соски
стали болезненно чувствительными тоже увеличились..... Если честно, мне не
нравятся эти изменения – они приносят мне дискомфорт", – поделилась своими
страхами бывшая участница "Дома-2".
Катя опасается, что грудь будет еще расти и растянет кожу. По
словам Колисниченко, импланты совершенно не чувствуются: вместе с ее
возлюбленным (имя которого она до сих пор скрывает) Катя пыталась найти наощупь
инородные тела – как заявляет экс-звезда , безуспешно.
Есть у бывшей участницы и еще одна проблема.
"К тому же я обладательница втянутого соска..... У кого такая же тема -
меня поймут ))", – пишет Колисниченко. Катя слышала, что малыши детки до
крови разгрызают сосок при грудном вскармливании. Звезда "Дома-2"
признается, что очень этого боится.