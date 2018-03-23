Закончился очередной
этап противостояния между участниками популярного телевизионного
юмористического шоу Уральские пельмени с их экс-руководителем Сергеем
Нетиевским. Бывший директор отсудил
у телевизионного проекта права на архивные съемки представлений.
Закончился очередной
этап противостояния между участниками популярного телевизионного
юмористического шоу "Уральские пельмени" с их экс-руководителем Сергеем
Нетиевским. Бывший директор отсудил
у телевизионного проекта права на архивные съемки представлений.
Компания Ниевского "Фест хенд медиа" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Уральские пельмени продакшн" о признании недействительным
лицензионного договора на показ номеров в исполнении артистов за период с 2012
года по 2015 год. По нему были переданы права на старые выпуски юмористического
шоу, которые затем были перепроданы телеканалу СТС.
В суде первой
инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. Девятый
арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, удовлетворил жалобу. "Таким образом, иск с требованием признать
договор между "Идея Фикс Медиа" и "Уральские пельмени
продакшн" признан недействительным", – указано п постановлении.
Конфликт между
артистами "пельменями" и экс-директором команды Сергеем
Нетиевским разразился еще в 2015 году. Тогда коллеги и товарищи обвинили
Нетиевского в валютных махинациях. Якобы Сергей не доплачивает актерам
гонорары, присваивая деньги команды себе.
По словам участников
юмористического проекта, бывший лидер подал судебный иск, согласно которому
юмористы не смогут использовать товарный знак "Уральские пельмени",
однако до сих пор вопрос не был решен. Единственное, о чем с уверенностью может
говорить коллектив, так это о том, что навсегда потерял в лице Сергея друга и
соратника.