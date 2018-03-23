Закончился очередной этап противостояния между участниками популярного телевизионного юмористического шоу Уральские пельмени с их экс-руководителем Сергеем Нетиевским. Бывший директор отсудил у телевизионного проекта права на архивные съемки представлений.

Закончился очереднойэтап противостояния между участниками популярного телевизионногоюмористического шоу "Уральские пельмени" с их экс-руководителем СергеемНетиевским. Бывший директор отсудилу телевизионного проекта права на архивные съемки представлений.Компания Ниевского "Фест хенд медиа" обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Уральские пельмени продакшн" о признании недействительнымлицензионного договора на показ номеров в исполнении артистов за период с 2012года по 2015 год. По нему были переданы права на старые выпуски юмористическогошоу, которые затем были перепроданы телеканалу СТС.В суде первойинстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. Девятыйарбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, удовлетворил жалобу. "Таким образом, иск с требованием признатьдоговор между "Идея Фикс Медиа" и "Уральские пельменипродакшн" признан недействительным", – указано п постановлении.Конфликт междуартистами "пельменями" и экс-директором команды СергеемНетиевским разразился еще в 2015 году. Тогда коллеги и товарищи обвинилиНетиевского в валютных махинациях. Якобы Сергей не доплачивает актерамгонорары, присваивая деньги команды себе.По словам участниковюмористического проекта, бывший лидер подал судебный иск, согласно которомуюмористы не смогут использовать товарный знак "Уральские пельмени",однако до сих пор вопрос не был решен. Единственное, о чем с уверенностью можетговорить коллектив, так это о том, что навсегда потерял в лице Сергея друга исоратника.