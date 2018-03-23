Визуальная соцсеть Instagram объявила о переменах в том, какие именно публикации, когда и в какой последовательности показываются в ленте. Представители сервиса сообщили, что изменения сделаны в ответ на жалобы и просьбы пользователей.

Визуальная соцсеть Instagram объявила о переменах в том, какие именно публикации, когда и в какой последовательности показываются в ленте. Представители сервиса сообщили, что изменения сделаны в ответ на жалобы и просьбы пользователей.Например, многие жаловались, что приложение внезапно обновляет ленту во время просмотра, и перед глазами пользователя оказываются совершенно другие записи. В Instagram сообщили, что тестируют кнопку "Новые записи" — если нажать на нее, приложение обновит ленту и покажет посты, опубликованные с момента начала просмотра, но не будет обновлять ее автоматически.Но более важным представляется другое изменение: после перехода Instagram от хронологического отображения новых записей к алгоритмическому многие стали жаловаться на то, что пропускают обновления от многих друзей. Теперь сервис перенастроит алгоритм таким образом, чтобы недавно опубликованные посты отображались выше в ленте."Например, если ваш друг опубликовал селфи из отпуска в Австралии, вы увидите снимок в своей ленте, когда проснетесь и зайдете в приложение", — пояснили в пресс-службе соцсети. Это не означает возврат к хронологической ленте, просто сервис перенастроил алгоритмы машинного обучения, отвечающие за формирование последовательности записей на основе таких сигналов как ваши прошлые лайки, комментарии, популярность различных записей и т.п.Ранее представители Instagram сообщили о еще одном нововведении, касающемся "витрины" пользователя в Instagram — его страницы профиля. Теперь добавленные в описание аккаунта хэштеги и имена пользователей со значком @ будут активными — нажав на них в профиле, можно будет сразу перейти к просмотру соответствующего хэштега или записей соответствующего пользователя.