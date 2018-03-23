Телеведущая, о второй беременности которой сейчас активно судачат, не
опровергает, но и не подтверждает домыслы общественности. Напротив, она все
больше подогревает интерес к этой теме.
Телеведущая, о второй беременности которой сейчас активно судачат, не
опровергает, но и не подтверждает домыслы общественности. Напротив, она все
больше подогревает интерес к этой теме.
На своей
странице в Instagram,
поддерживая интригу, Ксения Собчак опубликовала снимок, на котором она в
купальнике с огромным животом. В подписи к фото сообщила, дала понять, что на
кадре – ее прошлая беременность сыном Платоном: "Совсем недавно
было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993
года – с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды – этот
"праздник" широкомасштабно отмечают в России".
Отметим,
слухи об интересном положении Ксении расползлись после того, как она
неожиданно расплакалась во время дебатов с Владимиром
Жириновским. Именно тогда бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты и
телеведущей поклонники связали с тем, что Собчак ждет второго ребенка.
Масла в
огонь подлил шоумен Андрей Малахов, сообщив, что в светских кругах утверждают, что супруга Максима Виторгана
находится уже на 4-6 месяце беременности. Сама же звезда обсуждений на данную
тему избегает и четких ответов не дает.
Напомним, что первенца Ксения Собчак родила в элитном
столичном госпитале "Лапино". Практически до самых родов знаменитость не давала
никаких комментариев по поводу происходящего в ее личной жизни, однако также,
как и сейчас, всячески интриговала общественность и намекала на то, что скоро
станет мамой.