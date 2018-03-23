Телеведущая, о второй беременности которой сейчас активно судачат, не опровергает, но и не подтверждает домыслы общественности. Напротив, она все больше подогревает интерес к этой теме.

Телеведущая, о второй беременности которой сейчас активно судачат, неопровергает, но и не подтверждает домыслы общественности. Напротив, она всебольше подогревает интерес к этой теме.На своейстранице в Instagram,поддерживая интригу, Ксения Собчак опубликовала снимок, на котором она вкупальнике с огромным животом. В подписи к фото сообщила, дала понять, что накадре – ее прошлая беременность сыном Платоном: "Совсем недавнобыло так! А вчера был День воды! Впервые с 1993года – с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды – этот"праздник" широкомасштабно отмечают в России".Отметим,слухи об интересном положении Ксении расползлись после того, как онанеожиданно расплакалась во время дебатов с ВладимиромЖириновским. Именно тогда бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты ителеведущей поклонники связали с тем, что Собчак ждет второго ребенка.Масла вогонь подлил шоумен Андрей Малахов, сообщив, что в светских кругах утверждают, что супруга Максима Виторгананаходится уже на 4-6 месяце беременности. Сама же звезда обсуждений на даннуютему избегает и четких ответов не дает.Напомним, что первенца Ксения Собчак родила в элитномстоличном госпитале "Лапино". Практически до самых родов знаменитость не даваланикаких комментариев по поводу происходящего в ее личной жизни, однако также,как и сейчас, всячески интриговала общественность и намекала на то, что скоростанет мамой.