Популярный видеоблогер провел тестирование двух последних смартфонов от компаний-соперников. По большинству параметров лучше себя показал яблочный гаджет.

Популярный видеоблогер провел тестированиедвух последних смартфонов от компаний-соперников. По большинству параметров лучше себя показал "яблочный"гаджет.Блогер Ник Акерман опубликовал на своемYouTube-канале видео с тестированием флагманов iPhone X и Galaxy S9. Вролике показаны несколько тестов устройств, среди которых время включения,время разблокировки, время запуска приложений и игр, а также другие критерии.Как выяснилось, iPhone X быстрее включается и запускает игры. В тоже время Galaxy S9 выигрывает при запуске мессенджеров и передаче информациичерез интернет-браузер. "Вишенкой на торте" стало справедливое замечание отом, что Samsung пока не может соперничать с Apple, если говорить о функциираспознавания лица. Galaxy S9 и S9+ продолжают использовать2D-сканирование и распознаваниерадужной оболочки глаза, которые не сравнятся с уровнем безопасности3D-сканирования лица в iPhone X. При просмотре таких сравнений вспоминаются слова авторитетногоаналитика Мин-Чи Куо, который заявил, что Android-смартфоны отстаютот Apple, как минимум, на два года.Ранее специалисты из сферы технологий заявляли о том, что камера Galaxy S9 превосходит iPhone X. "Камера Samsung S9 – это, пожалуй, главное изменение,которое сделали производители. Они впервые выпустили камеру, которая будет сниматьпочти в полной темноте. И если она будет позволять делать при этом резкиеснимки, то это будет очень здорово. Для съемки в условиях, когда света нехватает, камера Samsung S9 может оказаться лучшей из представленных на рынке",– говорил эксперт Илья Корнейчук.Напомним, что новые модели Samsung Galaxy S9 и S9+ ужеуспели проверить на противоударность. Результаты оказались неутешительными:устройства провалили почти все краш-тесты и разбивались с первого раза.