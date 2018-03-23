Популярный видеоблогер провел тестирование
двух последних смартфонов от компаний-соперников. По большинству параметров лучше себя показал яблочный
гаджет.
Популярный видеоблогер провел тестирование
двух последних смартфонов от компаний-соперников. По большинству параметров лучше себя показал "яблочный"
гаджет.
Блогер Ник Акерман опубликовал на своем
YouTube-канале видео с тестированием флагманов iPhone X и Galaxy S9. В
ролике показаны несколько тестов устройств, среди которых время включения,
время разблокировки, время запуска приложений и игр, а также другие критерии.
Как выяснилось, iPhone X быстрее включается и запускает игры. В то
же время Galaxy S9 выигрывает при запуске мессенджеров и передаче информации
через интернет-браузер. "Вишенкой на торте" стало справедливое замечание о
том, что Samsung пока не может соперничать с Apple, если говорить о функции
распознавания лица. Galaxy S9 и S9+ продолжают использовать
2D-сканирование и распознавание
радужной оболочки глаза, которые не сравнятся с уровнем безопасности
3D-сканирования лица в iPhone X. При просмотре таких сравнений вспоминаются слова авторитетного
аналитика Мин-Чи Куо, который заявил, что Android-смартфоны отстают
от Apple, как минимум, на два года.
Ранее специалисты из сферы технологий заявляли о том, что камера Galaxy S9 превосходит iPhone X. "Камера Samsung S9 – это, пожалуй, главное изменение,
которое сделали производители. Они впервые выпустили камеру, которая будет снимать
почти в полной темноте. И если она будет позволять делать при этом резкие
снимки, то это будет очень здорово. Для съемки в условиях, когда света не
хватает, камера Samsung S9 может оказаться лучшей из представленных на рынке",
– говорил эксперт Илья Корнейчук.
Напомним, что новые модели Samsung Galaxy S9 и S9+ уже
успели проверить на противоударность. Результаты оказались неутешительными:
устройства провалили почти все краш-тесты и разбивались с первого раза.