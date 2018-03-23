24 марта в рамках глобальной экологической акции Час Земли с 20:30 до 21:30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента РФ — Московского Кремля.

24 марта в рамках глобальной экологической акции "Час Земли" с 20:30 до 21:30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента РФ — Московского Кремля, передает "Интерфакс".Кремль уже шестой год подряд участвует в этой акции: во время "Часа Земли" выключается декоративная подсветка, а также иллюминация кремлевских стен и башен.При этом на один час без подсветки остается весь периметр Красной площади — стены Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного, а также Александровский сад, где продолжает гореть только Вечный огонь на Могиле неизвестного солдата. В самом Кремле светится лишь президентский штандарт, установленный на резиденции главы государства, и продолжают гореть "рубиновые" звезды на кремлевских башнях."Час Земли" — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая направлена на привлечение внимания к проблеме изменения климата.Жители разных стран, участвующие в акции, одновременно на один час гасят свет и выключают бытовые электроприборы, а на зданиях, являющихся символами тех или иных государств, гаснет декоративная подсветка."Час Земли" — самая массовая акция в истории человечества. В 2017 году ее поддержали более двух миллиардов человек из 187 стран, в том числе жители 150 российских городов.