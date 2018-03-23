Девятилетняя жительница Рыбинска угодила под колеса Toyota Camry, когда по настоянию уступившего ей водителя троллейбуса ступила на пешеходный переход. Камера регистратора зафиксировала страшную аварию.

Девятилетняя жительница Рыбинска угодила под колеса Toyota Camry, когда по настоянию уступившего ей водителя троллейбуса ступила на пешеходный переход. Камера регистратора зафиксировала страшную аварию.Авария произошла в 12:40 в минувший четверг на Волочаевской улице. На кадрах видно, что школьница стояла на тротуаре, дожидаясь, когда ее пропустят машины. Первым притормозил водитель следовавшего в правом ряду троллейбуса — он даже показал ребенку, что можно идти. Девочка бросилась на противоположную сторону, но в этот момент ее сбил не притормозивший перед "зеброй" владелец Toyota.Пострадавшую отбросило на пару метров вперед, подняться на ноги она не смогла. Девочку, по данным регионального управления ГИБДД, госпитализировали с многочисленными травмами, о ее состоянии ничего не сообщается.