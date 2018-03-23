Юлия Высоцкая прошла много испытаний, чтобы добиться великолепной фигуры. Популярная актриса призналась, что сидела на разных диетах, тем самым отказавшись от радости и счастья, однако ни к чему хорошему это не привело.

Юлия Высоцкая прошла много испытаний, чтобы добиться великолепной фигуры. Популярная актриса призналась, что сидела на разных диетах, тем самым отказавшись от радости и счастья, однако ни к чему хорошему это не привело.На лекции под названием "Перезагрузка" Юлия Высоцкая рассказала о том, как нужно питаться, чтобы не терять радостей жизни и не толстеть. По мнению актрисы, самое главное – разобраться в своих желаниях. Юлия привела себя в пример. Так, она заявила, что хочет быть эффективной."Если я хочу продолжать быть востребованной актрисой, я всегда должна оставаться в форме и быть привлекательной. Не только быть того или иного размера, но еще я должна прыгать и не задыхаться, мое лицо должно хотя бы помещаться в кадр и быть свежим. Так вот, чтобы мой инструмент функционировал, у меня всегда должно быть прекрасное настроение", – объяснила актриса.Высоцкая призналась, что перепробовала огромное количество разных диет. "А что это значит? Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости! Кто-нибудь пробовал от всего этого отказываться? Я – да! И считаю просто потерянными дни, недели, месяцы", – заключила Высоцкая.В то время актриса выглядела не самым лучшим образом, и чувствовала себя аналогично. "Как я выглядела при этом? Точно не как женщина мечты: с огромными синяками под глазами, а подходить ко мне ближе чем на два метра было нельзя, потому что кусалась я очень сильно", – рассказала актриса.Не улучшают ситуацию и резкое ограничение себя перед важным мероприятием и даже занятия в тренажерном зале. Высоцкая все это прошла и сделала неутешительные выводы. "Как чаще всего поступаем мы? Праздник послезавтра, ничего не едим, скотч на рот. Что в итоге получаем? Худеем? Нет. От неправильного питания вода задерживается, мы опухаем. Даем нагрузку в тренажерном зале – организм в шоке, он начинает запасать жиры", – цитирует Юлию Высоцкую .По мнению актрисы, лучший диетолог это собственное тело. "Нельзя переменить питание в один день с понедельника, но к этому можно и нужно приходить. Для этого вы должны очень честно и внимательно себя слушать. Если вы понимаете, что не можете обойтись, например, без шоколада, значит, купите хороший шоколад и определите, какого количества шоколада вам будет достаточно для счастья, но при этом не будет вреда для фигуры. Не нужно над собой издеваться: ваш лучший диетолог – это ваше тело", – заключила актриса.