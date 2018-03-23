Юноша ушел из учреждения в поселке Быхича в среду, 21 марта

Под Костромой пропал 17-летний подросток.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, Анатолий Дульцев ушел из учреждения в поселке Быхича в среду, 21 марта. До настоящего времени юноша не вернулся.Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые. Он был одет в светло-коричневые брюки и темную футболку.Всем, кому что-либо известно о местонахождении А.И. Дульцева, просьба сообщить в полицию по телефонам УМВД России по Костромской области 8(4942) 397-560, 397-628, 397-669.