Хлопнувшая дверью Евросоюза Британия снова там. Лондону удалось загипнотизировать Брюссель и сплотить вокруг себя Старый Свет.

Хлопнувшая дверью ЕвросоюзаБритания снова там. Лондону удалось загипнотизировать Брюссель и сплотитьвокруг себя Старый Свет.Фактически Великобритания вернуласьв Евросоюз. Так объяснил позицию Брюсселя по делу отравленного Скрипаляизвестный немецкий политолог АлександрРар."Великобритания, которая фактически уже не членЕвросоюза, которая должна решать уйму проблем, связанных с ее выходом, котораябыла под сильным прессингом со стороны европейцев по всем отношениям, устроилакакую-то абсурдную истерику", – сказал Рар в интервью изданию"Взгляд".Эксперт полагает, что Британия, выйдя из Евросоюза,смогла фактически туда опять вернуться и сплотить искусственно каких-тозагипнотизированных европейцев вокруг своей позиции против России. Причем,вначале некоторые страны ЕС не хотели поддерживать жесткую резолюцию ипридерживались иного мнения."Риторика оказалась такой, все 28 стран вдругвстали на сторону Англии. В других вопросах они не становятся на ее сторону, авдруг все встали", – выразил недоумение политолог. Он полагает, что все дело винерции – Европа не хочет терять Великобританию как партнера в вопросахбезопасности.Накануне, 22 марта до глубокой ночи на внеочередномсаммите Евросоюза обсуждалось дело отравленного в Солсбери бывшего сотрудникаГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В итоге Брюссель осудил атаку, которую приписывают России ивыразил солидарность с Великобританией. Тем не менее, на саммите ЕС британцамне удалось добиться однозначного согласия с их мнением о том, что именно Россиявиновна в атаке.Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра былинайдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полицияпредположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом"Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР.В тот же день власти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены вреанимацию в критическом состоянии, передает РИА . Накануне, 22 марта представители клиники,где находятся Скрипаль его дочь, сообщили, что пациенты по-прежнему безсознания и озвучили неблагоприятный для них прогноз – возможно, что отравлениепривело к серьезному поражению головного мозга. При этом фотографий и видеокадровотравленных Скрипаля и его дочери властями Британии до сих пор не предоставлено.