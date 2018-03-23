Хлопнувшая дверью Евросоюза
Британия снова там. Лондону удалось загипнотизировать Брюссель и сплотить
вокруг себя Старый Свет.
Хлопнувшая дверью Евросоюза
Британия снова там. Лондону удалось загипнотизировать Брюссель и сплотить
вокруг себя Старый Свет.
Фактически Великобритания вернулась
в Евросоюз. Так объяснил позицию Брюсселя по делу отравленного Скрипаля
известный немецкий политолог Александр
Рар.
"Великобритания, которая фактически уже не член
Евросоюза, которая должна решать уйму проблем, связанных с ее выходом, которая
была под сильным прессингом со стороны европейцев по всем отношениям, устроила
какую-то абсурдную истерику", – сказал Рар в интервью изданию
"Взгляд".
Эксперт полагает, что Британия, выйдя из Евросоюза,
смогла фактически туда опять вернуться и сплотить искусственно каких-то
загипнотизированных европейцев вокруг своей позиции против России. Причем,
вначале некоторые страны ЕС не хотели поддерживать жесткую резолюцию и
придерживались иного мнения.
"Риторика оказалась такой, все 28 стран вдруг
встали на сторону Англии. В других вопросах они не становятся на ее сторону, а
вдруг все встали", – выразил недоумение политолог. Он полагает, что все дело в
инерции – Европа не хочет терять Великобританию как партнера в вопросах
безопасности.
Накануне, 22 марта до глубокой ночи на внеочередном
саммите Евросоюза обсуждалось дело отравленного в Солсбери бывшего сотрудника
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В итоге Брюссель осудил атаку, которую приписывают России и
выразил солидарность с Великобританией. Тем не менее, на саммите ЕС британцам
не удалось добиться однозначного согласия с их мнением о том, что именно Россия
виновна в атаке.
Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были
найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция
предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом
"Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР.
В тот же день власти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены в
реанимацию в критическом состоянии, передает РИА . Накануне, 22 марта представители клиники,
где находятся Скрипаль его дочь, сообщили, что пациенты по-прежнему без
сознания и озвучили неблагоприятный для них прогноз – возможно, что отравление
привело к серьезному поражению головного мозга. При этом фотографий и видеокадров
отравленных Скрипаля и его дочери властями Британии до сих пор не предоставлено.