Казалось, что Алла Пугачева несгибаемая, сильная и вечномолодая. Но каково же было изумление поклонников, когда артистка выдала: Я старая, больная женщина!

Казалось, что Алла Пугачева несгибаемая, сильная и вечномолодая. Но каково же было изумление поклонников, когда артистка выдала: "Я старая, больная женщина"!Вначале казалось, что этот кто-то другой написал за Пугачеву в социальной сети: "Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь".Но артистка неожиданно призналась: это слова – ее авторства. "Мне донесли, что про меня пишут в интернете – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я сякая. И я подтвердила все это, сказала правду. Чтобы никто ничего не додумывал", – пояснила певица.15 апреля главной артистке страны исполнится 69 лет. И годы берут свое – целый у звезды букет заболеваний. Например, в начале "нулевых" из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий Примадонне пришлось сделать стентирование. В ходе операции певице расширили коронарные сосуды – основные сосуды сердца – и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток.Слабость, одышка, трудности при ходьбе, помутнение в глазах жжение в груди и головные боли – все это, как писали ранее , знакомо артистке не понаслышке. Но артистка вовремя не обратила внимания на эти симптомы в результате имеет диабет второго типа. Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, больные страдают от нарушений работы почек, болей в суставах. Но очень хочется пожелать любимой певице здоровья. Ведь другой такой у нас нет.