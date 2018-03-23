Американские психологи выяснили, что равное распределение между супругами обязанностей по дому способствует их лучшему сексуальному удовлетворению. Однако такая тенденция длится лишь пару лет совместного сожительства.

Американские психологи выяснили, что равноераспределение между супругами обязанностей по дому способствует их лучшемусексуальному удовлетворению. Однако такая тенденция длится лишь пару лет совместногосожительства.К такому заключению исследователейпривел глобальный эксперимент. Сексологи проанализировали отношения болеетысячи супругов, средний возраст которых составил 55 лет. При этом продолжительностьбрака добровольцев была не менее 27 лет, сообщает .Выяснилось, что когдаобязанности между партнерами распределены поровну, оба супруга испытывалибольшее удовлетворение в постели. Причина этому – удовольствие от совместного времяпрепровождения и количества свободного времени, которое парымогли на это потратить.Однако позже сексолог Александр Полеев заявил, что положительная тенденция обычно продолжаетсятолько первые три-четыре года совместного проживания. "Дальше процессстановится обратным. Чем выше качество отношений, тем хуже становится секс. Привысоком качестве отношений в совместной жизни срабатывают определенныеподсознательные комплексы. Жена на уровне подсознания превращается в друга,сестру, мать, и сексуальная активность падает", – объяснил эксперт.Такоеявление Полеев называет "сексуальная скукой" в супружестве. По его словам, этосерьезная проблема человеческих отношений. "Дело в том, что интимныеотношения все-таки предполагают некую дистанцию между мужчиной и женщиной,загадочность, таинственность, новизну, со стороны мужчины. Это вообще мужскаяпроблема, а не женская, но становится общей. Когда у тебя жена на уровне подсознаниятоварищ по работе, по партийной борьбе, по футбольной команде, секс от этогоочень страдает", – резюмировал сексолог.Отмечается, что сейчас полный день на работе проводят 57% женщин, выполняя при этом в два раза больше домашних обязанностей, чем мужчины. Как подчеркнули психологи, для полноценной и счастливой супружеской жизни важно равное распределение домашних обязанностей.