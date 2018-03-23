Родные
киноактера Антона Ельчина достигли мирного урегулирования конфликта с компанией
Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которую ранее обвиняли в гибели своего сына. Автопроизводитель предложил горюющей семье компенсацию.
Родные
киноактера Антона Ельчина достигли мирного урегулирования конфликта с компанией
Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которую ранее обвиняли в гибели своего сына. Автопроизводитель предложил горюющей семье компенсацию.
"Отделение FCA в США
с удовлетворением сообщает, что мы достигли мирового соглашения в этом деле.
Детали соглашения остаются конфиденциальными. Мы продолжаем испытывать
глубочайшее сочувствие к семье Ельчина в связи с трагической утратой", – цитирует
представителя организации журнал The Hollywood Reporter. Добавим, портал
TMZ утверждает, что компания заплатила родственникам крупную компенсацию для
урегулирования претензий.
Американский актер русского происхождения Антон Ельчин погиб
в долине Сан-Фернандо 19 июня 2016 года. Родные нашли его тело зажатым между
заведенным автомобилем Jeep Grand Cherokee и кирпичными воротами дома. Экспертиза
установила, что Антон получил смертельный удар в область грудной клетки и серьезную травму головы.
Родители актера Виктор и Ирина Ельчины подали в суд на FCA. В
иске говорилось, что рычаг, переключающий передачи в его автомобиле, был
неисправен, плохо спроектирован и изготовлен.
Машина Ельчина была в числе отзываемых. В апреле 2016 года Chrysler изъял у покупателей почти 250 тысяч авто. Также, производитель
рассылал сообщения владельцам марки о необходимости обратить пристальное
внимание на возможные технические неисправности.