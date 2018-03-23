Родные киноактера Антона Ельчина достигли мирного урегулирования конфликта с компанией Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которую ранее обвиняли в гибели своего сына. Автопроизводитель предложил горюющей семье компенсацию.

Родныекиноактера Антона Ельчина достигли мирного урегулирования конфликта с компаниейFiat Chrysler Automobiles (FCA), которую ранее обвиняли в гибели своего сына. Автопроизводитель предложил горюющей семье компенсацию."Отделение FCA в СШАс удовлетворением сообщает, что мы достигли мирового соглашения в этом деле.Детали соглашения остаются конфиденциальными. Мы продолжаем испытыватьглубочайшее сочувствие к семье Ельчина в связи с трагической утратой", – цитируетпредставителя организации журнал The Hollywood Reporter. Добавим, порталTMZ утверждает, что компания заплатила родственникам крупную компенсацию дляурегулирования претензий.Американский актер русского происхождения Антон Ельчин погибв долине Сан-Фернандо 19 июня 2016 года. Родные нашли его тело зажатым междузаведенным автомобилем Jeep Grand Cherokee и кирпичными воротами дома. Экспертизаустановила, что Антон получил смертельный удар в область грудной клетки и серьезную травму головы.Родители актера Виктор и Ирина Ельчины подали в суд на FCA. Виске говорилось, что рычаг, переключающий передачи в его автомобиле, былнеисправен, плохо спроектирован и изготовлен.Машина Ельчина была в числе отзываемых. В апреле 2016 года Chrysler изъял у покупателей почти 250 тысяч авто. Также, производительрассылал сообщения владельцам марки о необходимости обратить пристальноевнимание на возможные технические неисправности.