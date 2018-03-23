Придётся посидеть без света. 24 марта проблемы с энергоснабжением будут сразу в нескольких микрорайонах города. Владимирэнерго предупреждает: энергетики будет вести ремонтные работы на линиях электропередач. ЛЭП будут убирать подальше от боголюбовского луга.

23.03.2018Придётся посидеть без света. 24 марта проблемы с энергоснабжением будут сразу в нескольких микрорайонах города. "Владимирэнерго" предупреждает: энергетики будет вести ремонтные работы на линиях электропередач. ЛЭП будут убирать подальше от боголюбовского луга. Из-за этого без света останутся Лунево, Сельцо, Ширманиха и Оргтруд. Веерное отключение продлится с 8 утра и до 5 часов вечера. Электроснабжение в социально важных объектах обеспечат с помощью резервных источников.Метки: электричество, энергетики, свет, отключение, электроэнергия, ремонт