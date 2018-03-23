В преддверии весенних каникул инспекторы ГИБДД рассказали ребятам о культуре безопасного поведения на улицах и дорогах, разъяснили правила при движении по маршруту «дом-школа-дом».

В рамках профилактических и пропагандистских мероприятий «Неделя детской дорожной безопасности», а так же в преддверии весенних каникул, сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия в общеобразовательных учебных заведениях города Гусь-Хрустальный и района.Инспекторы ГИБДД рассказали ребятам о культуре безопасного поведения на улицах и дорогах, в общественных местах, напомнили о правилах дорожного движения пешеходов. Разъяснили правила поведения при движении по маршруту «дом-школа-дом» и наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях при передвижении по такому маршруту. Сотрудники полиции напомнили о важности перехода дороги только в специально обозначенных знаками «Пешеходный переход» и «зеброй» местах. Школьники изучили сигналы пешеходного и транспортного светофора, основные знаки дорожного движения, узнали, почему необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде и портфелях в темное время суток. Госавтоинспекторы проинформировали учащихся о том, что может случиться, если ребята будут находиться в автомобиле не пристегнутыми.В завершении мероприятий полицейские пожелали ребятам хороших отметок, весеннего настроения и безопасных каникул.