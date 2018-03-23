На территории поселка Северный будет построена новая дорога.
Она пройдет от Дмитровского шоссе вдоль Савеловского направления МЖД, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
На территории поселка Северный будет построена новая дорога.
Она пройдет от Дмитровского шоссе вдоль Савеловского направления МЖД, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
По его словам, протяженность дороги составит более шести
километров. Вдоль нее появятся пешеходные тротуары и велосипедные дорожки.
Кроме того, план проекта предусматривает организацию отстойно-разворотной
площадки для наземного общественного транспорта.
Поселок Северный – один из самых активно развивающихся
районов столицы. Ведется комплексное освоение его территории.
Возводится новое жилье, социальная (детские сады, школы, больницы) и
коммерческая инфраструктура. Поэтому формирование новой транспортной сети
является одной из приоритетных задач.
"Строительство новой дороги существенно улучшит транспортную
доступность для жителей поселка Северный", – подчеркнул Хуснуллин.
Кроме того, в поселок после 2022 года придет метро. Это будет
станция Люблинско-Дмитровской линии. На днях салатовая ветка была продлена от
"Петровско-Разумовской" до "Селигерской", которая расположилась в Бескудниковском
районе. Пассажирское движение на участке запустил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, новый отрезок подземки обеспечит доступ к
метро для 450 тысяч жителей прилегающих территорий. Градоначальник подчеркнул,
что проходка этого участка велась в сложных геологических условиях, иногда
строителям приходилось работать вручную.
До конца 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новые
станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово"
("Дмитровское шоссе"). А уже после этого года начнется строительство
участка за МКАД в поселок Северный.