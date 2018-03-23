На территории поселка Северный будет построена новая дорога. Она пройдет от Дмитровского шоссе вдоль Савеловского направления МЖД, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

На территории поселка Северный будет построена новая дорога.Она пройдет от Дмитровского шоссе вдоль Савеловского направления МЖД, заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.По его словам, протяженность дороги составит более шестикилометров. Вдоль нее появятся пешеходные тротуары и велосипедные дорожки.Кроме того, план проекта предусматривает организацию отстойно-разворотнойплощадки для наземного общественного транспорта.Поселок Северный – один из самых активно развивающихсярайонов столицы. Ведется комплексное освоение его территории.Возводится новое жилье, социальная (детские сады, школы, больницы) икоммерческая инфраструктура. Поэтому формирование новой транспортной сетиявляется одной из приоритетных задач."Строительство новой дороги существенно улучшит транспортнуюдоступность для жителей поселка Северный", – подчеркнул Хуснуллин.Кроме того, в поселок после 2022 года придет метро. Это будетстанция Люблинско-Дмитровской линии. На днях салатовая ветка была продлена от"Петровско-Разумовской" до "Селигерской", которая расположилась в Бескудниковскомрайоне. Пассажирское движение на участке запустил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, новый отрезок подземки обеспечит доступ кметро для 450 тысяч жителей прилегающих территорий. Градоначальник подчеркнул,что проходка этого участка велась в сложных геологических условиях, иногдастроителям приходилось работать вручную.До конца 2021 года на салатовой ветке появятся еще две новыестанции: "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово"("Дмитровское шоссе"). А уже после этого года начнется строительствоучастка за МКАД в поселок Северный.