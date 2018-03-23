Установлены все участники инцидента

В прокуратуре сообщили причины избиения подростка в Покрове.Напомним, что инцидент произошел вечером, 20 марта. Девятиклассники жестоко избили мальчика-подростка, который находится на домашнем обучении из-за инвалидности. В сети появилась видеозапись. Мальчик умолял своитх обидчиков остановиться.Сейчас установлены все участники инцидента. Как , причиной избиения стали оскорбления и нецензурные выражения пострадавшего в адрес группы подростков. Материалы дела переданы в СУ СК РФ по Владимирской области. Правоохранители возбудили уголовное дело.Подросток находится в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб руки, а также множественные гематомы лица и тела.