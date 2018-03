Тренировочного чемпионата по программированию

Банк ВТБ пригласит лучших программистов мирового класса, участников тренировочного чемпионата по спортивному программированию для работы над технологическими продуктами банка.Чемпионат для IT-специалистов открылся сегодня в Москве и параллельно в индийском городе Коллам, и будет проходить по 30 марта.Проводимое мероприятие является уникальным и крупнейшим событием в мире IT. Участники из 30 стран из лучших технологических университетов мира будут соревноваться в решении разнообразных задач в области программирования.Банк ВТБ выступил спонсором чемпионата, который проводится европейским университетом Habour Space, Moscow Workshop ACM ICPC и при поддержке индийской Инженерной школы Амрита.Спикеры ВТБ проведут встречи с участниками чемпионата в Москве. Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова, руководитель отдела цифровой трансформации ВТБ Алексей Чубарь и руководитель отдела проектов блокчейн Иван Бобров расскажут о новых технологиях и трендах в финансовой сфере и пригласят участников попробовать свои силы в IT-команде банка ВТБ.Ольга Дергунова отметила: «Группа ВТБ сейчас проводит масштабный процесс технологической трансформации, поэтому мы активно привлекаем в нашу команду молодых талантливых специалистов. Hello Programming Bootcamp – это уникальная площадка, где программисты со всего мира могут обменяться опытом и совместно найти новые интересные решения. Уверена, что данное мероприятие даст отличный старт развитию карьеры начинающим специалистам в области IT. Мы рады принимать в нём участие и приглашаем победителей чемпионата на работу в ВТБ в амбициозных технологических проектах группы».