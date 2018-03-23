Поклонников Пусть говорят просят не беспокоиться. Никаких глобальных перемен в программе не будет.

Поклонников "Пусть говорят" просят не беспокоиться. Никаких глобальных перемен в программе не будет.Появившейся в желтой прессе информации о том, что в популярном ток-шоу "Пусть говорят" произойдет смена ведущего, на Первом канале только посмеялись. "Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась. Возвращаясь к реальности, мы очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды "Пусть говорят", которые вывели проект в число лучших с серьезным опережением предшественников, и продолжают работать с впечатляющими результатами", – ответили на Первом на прямой вопрос Dni.Ru.Шумиха, которые возникла на ровном месте, как говорят, могла возникнуть из-за... Андрея Малахова. Дело в том, что программа "Прямой эфир" на канале "Россия" – конкурент "Пусть говорят" по темами, героям и подаче – в рейтинге практически всегда занимает более низкие позиции. А в топ-20 самых популярных программ 2017-го года, который по запросу телевизионщиков составляет Mediascop, передача "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым занимает 12-ю строчку, тогда как в бытность Андрея Малахова она была только на 16-м.Телезрители и критики сходятся во мнении, что Дмитрий Борисов ведет программу более интеллигентно, тактично, беспристрастно. И его, в отличии от Андрея Малахова, трудно заподозрить в предвзятости и ангажированности. Ведь, например, как Малахов обеляет Цымбалюк-Романовскую, целует ей руки и обнимается, наводит на неприятные мысли.Многим людям очевидно, не без помощи завистника Малахова и всплыла утка, что-де Борисова убирают. Эдакая изощренная мелкая месть. Напомним, что на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" некий Николай Соболев объявил себя новым ведущим передачи "Пусть говорят" на Первом канале. "Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Все увидите сами, но одно можно сказать точно. С понедельника передача "Пусть говорят" выходит с новым ведущим. Им стану я! Надеюсь на вашу поддержку. Увидимся на Первом", – написал блогер.