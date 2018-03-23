Во французском городе Бордо вынесен приговор местной жительнице, которая с 2009 по 2015 годы убила пять своих новорожденных детей. Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы, хотя прокуратура просила 12 лет заключения.

Во французском городе Бордо вынесен приговор местной жительнице, которая с 2009 по 2015 годы убила пять своих новорожденных детей. Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы, хотя прокуратура просила 12 лет заключения.Об убийствах стало известно, когда в 2015 году муж женщины обнаружил в сумке-холодильнике в своем доме тело младенца. Он вызвал полицейских, которые нашли в морозилке тела еще четырех новорожденных детей. После проведения экспертиз специалисты пришли к выводу, что все они родились на свет живыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.К моменту вынесения приговора обвиняемая уже отбыла три года предварительного заключения, поэтому вскоре она сможет претендовать на досрочное освобождение. В таком случае женщина будет находиться под социально-судебным наблюдением в течение пяти лет.