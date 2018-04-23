Таисия Повалий с песней Сердце дом без любви стала участницей концерта Шансон года в Кремле. Сопровождал артистку ее муж и продюсер Игорь Лихута. С ним за кулисами и поговорил корреспондент Dni.Ru.

Таисия Повалий с песней "Сердце дом без любви" стала участницей концерта "Шансон года" в Кремле. Сопровождал артистку ее муж и продюсер Игорь Лихута. С ним за кулисами и поговорил корреспондент Dni.Ru."В последнее время украинские СМИ как с цепи сорвались – какую только чушь не придумывают про Таисию Повалий, – вздыхает муж артистки. Определенных артистов выбрали как мишень и методично травят". По его мнению, новая власть страны просто не может простить популярной украинской звезде большой любви россиян и того факта, чтов 2004-м она поддерживала Виктора Януковича, была в Раде от "Партии Регионов"."Таю называют подругой то Путина, то Януковича, – продолжает Лихута. – Но самый нелепый слух, который о нас пустили, будто мы бросили все на Украине и переехали жить в Россию. Это, конечно, не так. Таисия Повалий по–прежнему живет в Киеве, где у нас есть и квартира, и дом. И уезжать никуда не собирается, несмотря на то, что возможности работать там она лишена – нам не позволяют выступать в родной стране, запрещают радиостанциям выпускать в эфир наши песни даже не украинском языке. И Тая, народная артистка Украины, то и дело сталкивается с негативом в своей адрес. В Киеве живут мама Таисии и наш сын. Разумеется, уезжать и они не собираются".Сыну певицы, кстати, живется несладко. "Он в составе трио Nude voices участвовал в восьмом сезоне шоу "Голос країни", показл себя очень хорошо, но его все равно долбят и твердят: "Сын Повалий, сын Повалий", словно это преступление", – заявил Лихута.Что же касается московской квартиры певицы, о которой так много писали оголтелые украинский журналисты, то супруг артиста называют слухи о ней "чушью". "Мы уже десять лет снимаем в Москве жилье, но собственной квартирой здесь не обладаем, – уверяет Лихута. – Правда, у нас есть половина небольшого таунхауса на берегу могу в испанском городке Аликанте. К счастью, не придумывают пока, что мы туда хотим уехать навсегда".