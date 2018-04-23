В Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви. Там заявили, что запрос изучат вместе с другими православными церквями.

В Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента УкраиныПетра Порошенко об отдельной церкви. Там заявили, что запрос изучат вместес другими православными церквями.Порошенко обратилсяк Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой сделать Украинскуюправославную церковь (УПЦ) Киевского патриархата автономнойили автокефальной. Таким образом он хотел создать в стране единуюпоместную церковь.Однако попытка раскола не нашлаодобрения. Президенту Украины напомнилт о том, что вопрос будет обсуждаться толькос участием Русской церкви, а для принятия решения необходимоединогласие, передает РИА Новости. Таковы многовековой церковныйпорядок и традиция.В Константинопольскомпатриархате уточнили, что обсуждение вопроса о предоставлении УПЦавтокефалии состоялось 19 и 20 апреля. "По этому запросу синод решил бытьв тесном общении с другими сестринскими православными церквами для ихинформирования и координации", – говорится в сообщении на сайте патриархата.В свою очередь представитель УПЦ Московскогопатриархата протоиерей Николай Данилевич считает такое решение правильным. "Этоозначает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным заобщеправославное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единствупомешало", – приводит его слова ИА УНИАН. Данилевич добавил, что украинскиеверующие могут быть спокойны.