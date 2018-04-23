В Госдуме создадут рабочую группу, которая займется решением проблем государственно-частного партнерства при реализации проекта Ямал СПГ. Ее возглавят два вице-спикера Думы – руководитель фракции Единая Россия Сергей Неверов и представитель Справедливой России Ольга Епифанова.

В Госдуме создадут рабочую группу, которая займется решениемпроблем государственно-частного партнерства при реализации проекта "Ямал СПГ".Ее возглавят два вице-спикера Думы – руководительфракции "Единая Россия" Сергей Неверов и представитель "СправедливойРоссии" Ольга Епифанова.Решение принято на выездном заседании Совета Госдумы в Ямало-Ненецкомокруге. Спикер Вячеслав Володин отметил, что в эту группу необходимо пригласитьпредседателей профильных комитетов – по природным ресурсам, транспорту,энергетике, по делам Севера и экологии.Рабочая группа позволит собрать, проанализировать ипредложить решения всех проблем, которые есть в сфере государственно-частногопартнерства, используя для этого в качестве примера проект "Ямал СПГ".Кроме того, Володин поручил профильным комитетам при заслушивании министров на правительственныхчасах в Госдуме готовить отдельные вопросы министрам по этой тематике.Проект "Ямал СПГ" позволит России выйти на лидерские позициив мире по поставкам сжиженного природного газа, заявил Володин на Совете Думы. "Этотпроект формирует совершенно новый формат внешнеторговых отношений на новомрынке – рынке СПГ. Мы сегодня там представлены не настолько эффективно, свводом этого проекта у нас есть возможность быть среди лидеров поставоксжиженного природного газа на мировые рынки", – сказал он.Рынок сжиженного природного газа осваивают в первую очередьКатар, Австралия, Малайзия, другие страны, добавил спикер Госдумы."Ямал СПГ" – интегрированный проект по добыче,сжижению и поставкам природного газа, предусматривающий строительство завода попроизводству сжиженного природного газа мощностью около 16,5 миллиона тонн вгод на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятныезапасы газа здесь почти триллион кубических метров. В рамках реализации проектасоздается транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт Сабетта.Высокую эффективность предприятия обеспечивают, в том числе,природные условия. Арктический холод снижает эксплуатационные затраты, и заводможет функционировать с большей производительностью. Акционерами "ЯмалСПГ" являются российская компания "НОВАТЭК", французская Total, китайскиефонд "Шелковый путь" и компания CNPC.Всего в составе комплекса три технологические линии. Перваябыла запущена в декабре прошлого года, ее открыл президент Владимир Путин. Почтивесь объем запланированного производства сжиженного природного газа (96%) ужезаконтрактован. Топливо будет экспортироваться в Европу иАзиатско-Тихоокеанский регион.