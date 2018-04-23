В Госдуме создадут рабочую группу, которая займется решением
проблем государственно-частного партнерства при реализации проекта Ямал СПГ.
Ее возглавят два вице-спикера Думы – руководитель
фракции Единая Россия Сергей Неверов и представитель Справедливой
России Ольга Епифанова.
В Госдуме создадут рабочую группу, которая займется решением
проблем государственно-частного партнерства при реализации проекта "Ямал СПГ".
Ее возглавят два вице-спикера Думы – руководитель
фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и представитель "Справедливой
России" Ольга Епифанова.
Решение принято на выездном заседании Совета Госдумы в Ямало-Ненецком
округе. Спикер Вячеслав Володин отметил, что в эту группу необходимо пригласить
председателей профильных комитетов – по природным ресурсам, транспорту,
энергетике, по делам Севера и экологии.
Рабочая группа позволит собрать, проанализировать и
предложить решения всех проблем, которые есть в сфере государственно-частного
партнерства, используя для этого в качестве примера проект "Ямал СПГ".
Кроме того, Володин поручил профильным комитетам при заслушивании министров на правительственных
часах в Госдуме готовить отдельные вопросы министрам по этой тематике.
Проект "Ямал СПГ" позволит России выйти на лидерские позиции
в мире по поставкам сжиженного природного газа, заявил Володин на Совете Думы. "Этот
проект формирует совершенно новый формат внешнеторговых отношений на новом
рынке – рынке СПГ. Мы сегодня там представлены не настолько эффективно, с
вводом этого проекта у нас есть возможность быть среди лидеров поставок
сжиженного природного газа на мировые рынки", – сказал он.
Рынок сжиженного природного газа осваивают в первую очередь
Катар, Австралия, Малайзия, другие страны, добавил спикер Госдумы.
"Ямал СПГ" – интегрированный проект по добыче,
сжижению и поставкам природного газа, предусматривающий строительство завода по
производству сжиженного природного газа мощностью около 16,5 миллиона тонн в
год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные
запасы газа здесь почти триллион кубических метров. В рамках реализации проекта
создается транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт Сабетта.
Высокую эффективность предприятия обеспечивают, в том числе,
природные условия. Арктический холод снижает эксплуатационные затраты, и завод
может функционировать с большей производительностью. Акционерами "Ямал
СПГ" являются российская компания "НОВАТЭК", французская Total, китайские
фонд "Шелковый путь" и компания CNPC.
Всего в составе комплекса три технологические линии. Первая
была запущена в декабре прошлого года, ее открыл президент Владимир Путин. Почти
весь объем запланированного производства сжиженного природного газа (96%) уже
законтрактован. Топливо будет экспортироваться в Европу и
Азиатско-Тихоокеанский регион.