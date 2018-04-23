Стало известно о том, что Кейт Миддлтон доставили в роддом. Совсем скоро супруга прица Уильяма подарит жизнь их третьему ребенку.

Стало известно о том, что Кейт Миддлтон доставили в роддом. Совсем скоро супруга прица Уильяма подарит жизнь их третьему ребенку.В распространенном заявлении Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини Кейт и ее супруга, принца Уильяма, сообщается о том, что беременную женщину экстренно доставили в роддом. Очевидно, что у Кейт началась родовая деятельность. которая. к слову, может продлиться до 12 часов."Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток", – сообщается в официальном заявлении. Кстати, именно в этой клинике у венценосных супругов появились на свет их старшие дети: в июле 2013 года – первенец Джордж, а спустя два года, в мае, – принцесса Шарлотта.