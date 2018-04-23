Нападающий юниорской сборной России по
хоккею, 18-летний Павел Ротенберг выдал худший показатель полезности. У него
самый плохой результат в своей команде на юниорском чемпионате мира.
Нападающий юниорской сборной России по
хоккею, 18-летний Павел Ротенберг выдал худший показатель полезности. У него
самый плохой результат в своей команде на юниорском чемпионате мира.
Сын миллиардера
и председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга,
выступающий в российской команде под номером 10, заработал -2 балла по
показателю "плюс/минус". Наиболее полезным игроком стал Кирилл Марченко
(показатель полезности +4).
Такая
статистика представлена на официальном сайте Международной федерации хоккея на
льду. "Плюс/минус" представляет собой разность заброшенных и пропущенных командой
шайб во время пребывания того или иного хоккеиста на льду. Чемпионат мира среди
юниоров проходит в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля.
Отметим, что двоюродный брат Павла – защитник футбольного клуба
"Локомотив" Борис Ротенберг – младший. Про него
говорят, что это единственный профессиональный футболист в мире, который играет
не из-за денег. Еще говорят, что во всех командах, где оказывается
Ротенберг-младший, решаются финансовые проблемы.
В ежегодном списке
Forbes самых богатых семей России за 2017 год Ротенберги находились на втором
месте. Суммарное состояние семьи на тот момент составляло 4,2 миллиарда
долларов. Существенную часть капитала братья Аркадий и Борис получили на
государственных подрядах и заказах от "Газпрома".