ОМВД России по району Измайлово разыскивает пропавшего без вести Исраилова Романа Руслановича, уроженца г. Ростов-на-Дону, 07.03.1986 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово разыскивает пропавшего без вести Исраилова Романа Руслановича, уроженца г. Ростов-на-Дону, 07.03.1986 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 6 апреля 2018 года.Приметы: на вид 25-28 лет, рост 183 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-карие.Был одет: кепка, темно-синий пуховик с капюшоном, темно-синие ботинки.Особые приметы: пользуется очками для зрения.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73